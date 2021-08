Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Gerüstböden

Hildburghausen (ots)

In der Gartenstraße in Sachsenbrunn ist ein Wohnhaus komplett eingerüstet. Von diesem Gerüst wurden in der Zeit vom 19.08. - 20.08.2021 durch unbekannte Täter insgesamt 15 Gerüstböden gestohlen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 2.250,- Euro.

