Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl

Hildburghausen (ots)

Im Zeitraum vom 18.08.2021, 16:00 Uhr bis 19.08.2021, 14:30 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Verkaufswagen in Hildburghausen am Oberen Kleinodsfeld ein. Das Vorhängeschloss wurde entfernt und es wurden eine Kaffeemaschine, Kaffee und diverse Getränke entwendet. Der genaue Schaden kann noch nicht beziffert werden.

