Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Liebenstein (ots)

Am 19.09.2021, 09.55 Uhr ereignete sich in Straße "Kirchberg" in Steinbach ein Verkehrsunfall, bei sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Bewohner eines Grundstücks im Kirchberg befand sich auf dem Hof und vernahm am Tor seines Grundstücks einen lauten Knall. Als der Geschädigte nachsah, bemerkte er einen braunen Kleintransporter, der von seinem Grundstück wegfuhr. Der Kleintransporter war gegen einen gemauerten Zaunpfosten gefahren und hatte diesen vom Sockel geschoben. Der Fahrer des Kleintransporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 500 Euro zu kümmern. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

