Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Überschlag unverletzt

Geisa (ots)

Am 19.08.2021, 07.30 Uhr ereignete sich auf der Landstrasse zwischen Geisa und Rasdorf ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 19-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Landstraße in Richtung Rasdorf. In einer Rechtskurve kam auf nasser Fahrbahn zunächst auf den Randstreifen. In der weiteren Folge drehte sich das Auto und überschlug sich im Straßengraben. Der 19-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Der BMW musste mit wirtschaftlichem Totalschaden abgeschleppt werden.

