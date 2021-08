Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Krayenberggemeinde (ots)

Am 18.08.2021, 13.30 Uhr kam auf es auf der Bundesstraße 62 zwischen Dorndorf und Merkers zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 77-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Der 61-jährige Fahrer eines PKW Audi befuhr die Bundesstraße in Richtung Merkers. Aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit kam er mit seinem Auto in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Audi kollidierte in der weiteren Folge mit einem entgegenkommenden PKW Opel. Bei dem Zusammenstoss wurde der 77-jährige Opelfahrer leicht verletzt. Er wurde ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße bis 15.00 Uhr voll gesperrt werden.

