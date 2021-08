Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Bad Salzungen (ots)

Am 18.08.2021, 12.20 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße im Bad Salzunger Ortsteil Langenfeld ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Fahrer eines PKW wollte nach in die Schutzstraße abbiegen, musste aber erst einmal verkehrsbedingt anhalten. Der Anhaltevorgang bemerkte die 36-jährige Fahrerin des nachfolgenden PKW Skoda zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

