Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Buttlar (ots)

Auf der Bundesstraße 84 zwischen Buttlar und Sünna kam es am 18.08.2021, 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 62-jährige Fahrer eines PKW Opel befuhr die Bundesstraße in Richtung Sünna und wollte einen LKW überholen. Der Opelfahrer hatte den Überholvorgang bereits begonnen und bemerkte plötzlich Gegenverkehr. Er brach die Überholvorgang ab und wollte hinter dem LKW wieder einscheren. Dabei kollidierte aber seitlich mit dem LKW- Anhänger. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 7.300 Euro.

