Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vorfahrt missachtet

Krayenberggemeinde (ots)

Am 18.08.2021, 07.15 Uhr ereignete sich in der Zufahrtsstrasse in Merkers ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 34-jährige Fahrer eines PKW Opel wollte von der Zufahrtsstraße nach links auf die Salzunger Straße in Merkers abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden PKW Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand an beiden Auto unfallbedingter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

