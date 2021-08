Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 18.08.2021 in der Zeit von 08:00 Uhr bis 19:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter in Hildburghausen auf einen Parkplatz in der Clara-Zetkin-Straße einen abgeparkten PKW Audi am Türgriff. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50 Euro.

