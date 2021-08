Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Linden (ots)

Am 19.08.2021, gegen 00:10 Uhr, befuhr ein 56jähriger mit seinem PKW VW Caddy die L1133 von Trappstadt kommend in Richtung Linden. Beim Ausweichen eines Wildes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt und ins Klinikum verbracht. Am PKW entstand Sachschaden.

