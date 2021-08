Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte zerkratzen Fahrzeug

Schmalkalden (ots)

In der Nacht vom 17. zum 18.August in der Zeit von 01:30 Uhr bis 09:00 Uhr zerkratzen unbekannte Personen die Motorhaube eines in Schmalkalden, Grenzweg abgestellte Pkw. Am Pkw entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zur Tat machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

