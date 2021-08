Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Bad Salzungen (ots)

Bereits am 16.08.2021, 17.30 Uhr ereignete sich in der Leimbacher Straße in Bad Salzungen ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Die Fahrerin eines PKW KIA stand an der Ampelkreuzung am Einkaufscenter in der Leimbacher Straße in der Linksabbiegerspur. Vor ihr stand noch ein anderer PKW. Dieser PKW wollte dann die Fahrspur wechseln und fuhr langsam rückwärts in Richtung Kia. Die Fahrerin hupte als der PKW bedrohlich nah kam. Dem Fahrer gelang der Fahrspurwechsel und er grüßte kurz und fuhr weiter. Später bemerkte die KIA- Fahrer Kratzer am rechten Kotflügel. Die Kratzer können nur beim Fahrspurwechsel entstanden sein. Personen, die zu diesem Unfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell