Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht im Parkhaus

Suhl (ots)

Im Parkhaus des SRH Klinikums in der Albert-Schweitzer-Straße in Suhl beschädigte am Dienstag tagsüber ein Fahrzeugführer beim Ausfahren von der 1. Etage zum Erdgeschoß einen ornundsgemäß parkenden VW Multivan und flüchtete anschließend vom Unfallort. Als die geschädigte Halterin an ihr Fahrzeug kam, stellte sie noch Fahrzeugteile vom Verursacher fest, welche an der Unfalllstelle lagen. An dem geparkten Fahrzeug entstand der Halterin ein Schaden im Frontbereich von mindestens 1000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder den möglichen Täter, welcher sich noch meldet. Hinweise werden durch die Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell