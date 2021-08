Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Gartenhaus

Themar (ots)

Am 16.08.2021, gegen 20:20 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Scharniere eines Gartenhauses in Themar in der Kleingartenanlage Werratal auf. Es wurden diverse Gartenwerkzeuge entwendet und ein Fenster beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 170 Euro.

