Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall einfach weitergefahren

Bad Salzungen (ots)

Am 16.08.2021, 18.15 Uhr kam in der Straße "Am Schanzbaum" in Bad Salzungen zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Straße "Am Schanzbaum". In einer Rechtskurve musste der Fahrer rangieren und stieß dabei gegen die Hecke und den Zaun eines Grundstücks. Als der Grundstücksbesitzer den LKW-Fahrer ansprechen wollte, fuhr dieser zügig davon. Beim Abbiegen wurde auch noch eine Warnbake beschädigt. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

