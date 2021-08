Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto weg

Birx (ots)

Am Sonntagvormittag gab ein 34jähriger Besucher einer Veranstaltung in Birx gegenüber der Meininger Polizei an, dass unbekannte Täter seinen grauen Pkw Daimler C 180 in der letzten Nacht gestohlen haben mussten. Durch umfangreiche Ermittlungen wurde aber bekannt, dass das Fahrzeug wenige Kilometer weiter in Richtung Fulda durch hessische Kollegen der Polizei Hilders nach einem Unfall offen und mit eingeschalteter Warnblinkanlage aufgefunden wurde. Da in unmittelbarer Nähe auch das Handy des vermeintlichen Anzeigenerstatters aufgefunden wurde liegt nun der Verdacht nahe, dass der Fahrzeugbesitzer den Pkw selbst führte und den Unfall verursachte. Die weiteren Ermittlungen, auch zum nun im Raum stehenden Verdacht des Vortäuschens einer Straftat werden nun in enger Absprache zwischen den beteiligten Polizeidienststellen in Meiningen und Hilders geführt.

