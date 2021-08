Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: wechselseitige Körperverletzung

Meiningen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gerieten zwei Meininger in der Anton-Ullrich-Straße zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf wurden wechselseitig Schläge und Tritte ausgetauscht. Durch Passanten und später durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Streithähne getrennt und beruhigt werden. Beide Männer im Alter von 25 und 30 Jahren trugen dabei leichte Verletzungen in Form von Abschürfungen und Prellungen davon, die medizinisch keiner weiteren Behandlung bedurften. Der genaue Tathergang konnte vor Ort nicht genau rekonstruiert werden, da die beiden Streithähne mit 2,11 bzw. 2,66 Promille ordentlich alkoholisiert waren.

