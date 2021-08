Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Suhl (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht in Suhl, in der Würzburger Straße werden Zeugen gesucht. Ein 31jähriger Opelfahrer parkte am 13.08.2021 in der Zeit von 13:15 Uhr bis 15:00 Uhr seinen Opel auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes und stellte beim Zurückkommen einen Unfallschaden auf der Fahrerseite fest. Wer Angaben zum Unfallgeschehen machen kann, meldet sich bitte im Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369-0.

