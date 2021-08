Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Einfluss berauschender Mittel mit Pedelec gestürzt

Suhl (ots)

Auf dem Zellaer Markt in Zella-Mehlis verletzte sich am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 32Jähriger, der unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, beim Sturz mit seinem Pedelec und verletzte sich schwer. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und Anzeige erstattet.

