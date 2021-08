Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hund mit Tierabwehrspray besprüht

Suhl (ots)

Sonntagabend wurde in Suhl am Steinsfeld ein friedlich hinter dem Zaun liegender Hund mit Tierabwehrspray besprüht, worauf hin dieser anschlug. In weiterer Folge kam es dann zwischen dem 68jährigen Hundehalter und der 61jährigen Sprayerin zu einer verbalen und schließlich körperlichen Auseinandersetzung. Eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz wurde erstattet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell