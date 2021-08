Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Tiefenort (ots)

In der Jacobiner Straße in Tiefenort ereignete sich im Zeitraum vom 14.08.2021 bis zum 15.08.2021 ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernte. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr gegen einen geparkten blauen PKW Suzuki und beschädigte diesen am linken hinteren Stoßfänger. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs setzte aber seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden von ca. 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die zu diesem Verkehrsunfall sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer: 03695-551 0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell