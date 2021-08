Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährliche Körperverletzung

Krayenberggemeinde (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei Bad Salzungen durch die Rettungsleitstelle des Wartburgkreises darüber informiert, dass während einer Veranstaltung im Kulturhaus von Dorndorf eine männliche Person von einem bisher unbekannten Täter durch einen Schlag mit einer Flasche gegen den Kopf verletzt wurde. Das Opfer des Angriffs musste zur Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen verbracht werden. Der Täter blieb zunächst unbekannt. Befragungen durch die eingestzten Beamten ergaben bisher die Hinweise, dass der Täter männlich ist, ein weißes T-Shirt trug und Tätowierungen am Oberarm hat. Personen, welche die Tat beobachtet haben und/ oder sachdienliche Hinweise zur Person des Täters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzungen in Verbindung zu setzen. Telefon: 03695-5510

