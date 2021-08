Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtiger Ladendieb

Meiningen (ots)

Am 13.08.2021 kam es gegen 18:45 Uhr in Schmalkalden in der Kasseler Straße zu einem Ladendiebstahl. Dabei hatte eine unbekannte männliche Person in einem Drogeriemarkt Hygieneartikel im Wert von ca. 250 Euro eingesteckt und die Kasse passiert, ohne zu bezahlen. Anschließend flüchtete die Person. Wer Angaben zu Tat oder Täter machen kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der 03693 5910.

