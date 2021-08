Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Alkoholeinfluss

Meiningen (ots)

Am 14.08.2021 wurde um 19:50 Uhr ein BMW mit SM-Kennzeichen in Meiningen in der Werrastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit der 42jährigen Fahrzeugführerin ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert über der erlaubten Grenze von 0,5 Promille. Der daraufhin in der Meininger Polizeidienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Test ergab einen Wert von 0,68 Promille. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Des weiteren muss sie mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille Grenze rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell