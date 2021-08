Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahren unter Drogeneinfluss

Meiningen (ots)

Am 13.08.2021 wurde um 08:05 Uhr in Roßdorf in der Hauptstraße ein Fahrzeug mit SM-Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 46jährige Fahrzeugführer unterzog sich einem Drogenvortest, der positiv ausfiel. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Fahrzeugführer muss jetzt mit einer entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

