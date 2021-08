Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Suhl (ots)

Am 13.08.2021 gegen 23:17 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Mercedes in Suhl die Würzburger Straße und wird hierbei von einem unbekannten Täter mit einem grün strahlenden Laser geblendet. Sie erschrak durch diese Handlung, und konnte nur mit Mühe ein Abkommen von der Fahrbahn vermeiden. Sie erlitt Schmerzen am Auge.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell