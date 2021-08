Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kleinunfall

Zella-Mehlis (ots)

Am 13.08.2021 gegen 15:30 Uhr befuhr eine Kradfahrerin die Strecke Oberhof - Zella-Mehlis. In einer Linkskurve verlor sie beim Abbremsen die Kontrolle über das Krad und stürzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,00 EUR. Die Kradfahrerin blieb unverletzt.

