Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl Rollator

Suhl (ots)

Am 14.08.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr wurde in Suhl in der Auenstraße aus dem Hausflur der Rollator einer älteren Dame entwendet. Der Wert beträgt ca. 500,00 EUR.

