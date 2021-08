Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebe auf Festgelände

Waffenrod (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstagmorgen bis Donnerstagvormittag an mehreren Wohnwagen, Autos und Zelten, die auf einem Festgelände in der Straße "Zum Burgberg" in Waffenrod standen, zu schaffen. Sie erbeuteten insgesamt 1.200 Euro Bargeld und mindestens eine komplette Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei in Hildburghausen zu melden.

