Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf und davon

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Opel-Fahrer verursachte Dienstagmittag einen Verkehrsunfall in der Friedrich-König-Straße in Suhl. Bei einem Spurwechsel touchierte der Opel den Skoda eines 22-Jährigen. Aufgrund der seitlichen Kollision wurde die komplette linke Fahrzeugseite des Skodas beschädigt. Der Opel-Fahrer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Glücklicherweise wurde das Kennzeichen des Opels notiert und der Polizei für die nachfolgenden Ermittlungen übergeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell