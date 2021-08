Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht - Diebstahl E-Bike

Suhl (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstagabend bis Dienstagmorgen ein E-Bike, welches in einem Keller in der Leonhard-Frank-Straße abgestellt war. Das Vorhängeschloss des Kellers wurde durch die Diebe aufgebrochen und das Rad samt Ladegerät im Wert von ca. 700 Euro gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

