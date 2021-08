Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Anbauteilen

Jüchsen (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit vom 30.07.2021, 13:00 Uhr, bis 05.08.2021, 16:00 Uhr, an einer Brunnenbohranlage auf einem Firmengelände in der Straße "In den Brauwiesen" in Jüchsen zu schaffen. Sie entwendeten das Steuergerät und den Getriebemotor sowie mehrere Bohrgestänge und zwei Bohrschnecken. Ein Schaden von ca. 3.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

