Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Garage

Themar (ots)

Unbekannte Diebe haben sich in der Zeit von Sonntagabend bis Montagabend Zutritt zu einer Garage in der Georgstraße in Themar verschafft und haben Elektrowerkzeuge im Wert von ca. 3.000 Euro gestohlen. Der 54-jährige Geschädigte bemerkte den Diebstahl Montagabend und erstattete Anzeige. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell