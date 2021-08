Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Umzäunung überstiegen

Schleusingen (ots)

Übers Wochenende beschädigte ein Unbekannter die Umzäunung eines Firmengeländes in der Schlachthofstraße in Schleusingen. Durch das Überstiegen des dort befindlichen Maschendrahtzauns wurde dieser beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

