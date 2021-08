Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Hämbach (ots)

Aufgrund von Unaufmerksamkeit ereignete sich Sonntagnachmittag ein Auffahrunfall in der Salzunger Straße in Hämbach. Ein 18-Jähriger bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Audi-Fahrer bremste und fuhr diesem auf. Es entstand Sachschaden an beiden PKW. Zudem erlitt der Audi-Fahrer leichte Verletzungen durch den Zusammenstoß.

