Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Motorradfahrerin beim Abbiegen übersehen und leicht verletzt

Bad Salzungen / Bremen (ots)

Am 06.08.2021 gegen 15:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Bremen an der Kreuzung Bremer Aue/ Kranluckener Straße. Eine Gruppe von Motorradfahrer stand am Straßenrand in der Kranluckener Straße. Ein Sattelzug, welcher die Kranluckener Straße befuhr und beabsichtigte der Hauptstraße zu folgen und nach links abzubiegen, streifte dabei im Abbiegevorgang eine Motorradfahrerin, so dass diese zu Fall kam und sich leicht verletzte.

