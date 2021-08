Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bahnschranke beschädigt

Bad Salzungen/ Unterrohn (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 06.08.2021 gegen 09:13 Uhr die Bahnschranke am Bahnübergang auf der K 98 Unterrrohn in Richtung Oberrrohn. Vermutlich kam es zur Kollision mit der Schranke, so dass diese abbrach und der Schrankenantrieb beschädigt wurde. Hinweise zum Verursacher konnten bis dato nicht erlangt werden.

