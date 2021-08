Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht geklärt

Hildburghausen (ots)

Am Samstag gegen 19:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Kauflands in Hildburghausen ein Unfall. Die 74-jährige Beschuldigte touchierte beim Ausparken den neben ihr abgeparkten Pkw und verließ anschließend, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen, die Unfallstelle. Zeugen beobachteten den Vorfall und merkten sich das Kennzeichen. So konnte die Verursacherin durch die eingesetzten Beamten ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. Die Unfallverursacherin erhält eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

