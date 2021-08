Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Schmalkalden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich zwischen Christes und Breitenbach ein Verkehrsunfall. Ein dunkelblauer Daewoo Chevrolet mit HBN Kennzeichen kam im Kurvenbereich nach rechts von der Straße ab, beschädigte mehrere Leitpfosten sowie kleine Bäume und blieb zwischen einem Baumstumpf und einem Baum hängen. Das Fahrzeug war derart beschädigt, dass ein Rad abgerissen war und Betriebsflüssigkeiten ausliefen, welche den Boden verunreinigten. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Fahrer vom Unfallort unerlaubt entfernt und das Fahrzeug zurückgelassen. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der 20-jährige Fahrzeugführer zusammen mit dem Fahrzeugschlüssel an der Wohnanschrift einer Angehörigen in Meiningen angetroffen werden, nachdem er sich im Untergeschoß zunächst verstecken wollte. Im Rahmen der Sachbearbeitung konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb der 20-jährige zwei Blutentnahmen im Klinikum erdulden musste.

Die Polizei sucht nun zur Bestimmung des Unfallzeitpunktes alle Zeugen, welche die Strecke zwischen Breitenbach und Christes in der Nacht von Freitag auf Samstag befahren haben. Telefon Polizei Meiningen: 03693/591-0

