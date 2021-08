Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffinden von Betäubungsmitteln

Meiningen (ots)

Am Freitagabend wurde ein 22jähriger Fahrradfahrer um 19:45 Uhr in der Meininger Innenstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Radfahrer Betäubungsmittel konsumiert hatte. Bei einer Nachschau in den mitgeführten Sachen wurden in der Bauchtasche eine geringe Menge Cannabis sowie Utensilien zum Konsum aufgefunden und beschlagnahmt.

