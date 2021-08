Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Suhl (ots)

Durch unbekannte Täter wurde in der Zeit von Mittwoch, den 04.08.2021 11.30 Uhr bis Freitag, 06.08.2021 21.50 Uhr ein in Suhl, auf dem Parkplatz in der Karl-Marx-Straße 63-71 abgestellter VAN, Mercedes Benz Citan mit Berliner Kennzeichen, durch Schmierereien beschädigt. Auf der Beifahrerseite und an der Schiebetür wurden mit schwarzer und mit roter Farbe Graffiti aufgebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Telefon 03681/3690 entgegen.

