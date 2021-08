Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf - E-Bike gestohlen

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen haben sich Unbekannte ein E-Bike, welches in einem Gemeinschaftskeller in der Wuckestraße in Bad Salzungen abgestellt war, zu Eigen gemacht. Die Langfinger verschafften sich Zutritt zu dem Kellerverschlag und entwendeten ein E-Bike der Marke "Haibike" im Wert von 2300 Euro. Der 36-jährige Geschädigte brachte den Vorfall Freitagmorgen zur Anzeige. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

