Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Verletzten

Heldburg (ots)

Am 05.08.2021, gegen 13:00 Uhr, befuhren ein 66jähriger PKW Mercedes Fahrer und ein 35jähriger PKW Seat Fahrer hintereinander die L2675 von Heldburg kommen in Richtung Bad Colberg. Der 66jährge beabsichtigte nach links in einen Waldweg einzubiegen. Dabei übersah er beim Abbiegen den auf gleicher Höhe befindlichen PKW Seat und es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der 35jährige wurde durch die Kollision am Arm leicht verletzt.

