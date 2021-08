Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Moped

Römhild (ots)

Ein 20-Jähriger befuhr am 05.08.2021 gegen 18:35 Uhr mit seinem Moped die Meininger Straße in Römhild von Haina kommend. Plötzlich verlor ein Reifen des Fahrzeuges die komplette Luft. Aufgrund dessen konnte der Fahrer das Fahrzeug nicht mehr halten und kam zu Fall. Dabei wurden sowohl der Fahrer als auch die Mitfahrerin leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell