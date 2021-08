Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Breitungen (ots)

Ein 81-jähriger VW-Fahrer übersah Mittwochnachmittag beim Auffahren auf die Nürnberger Straße in Breitungen den vorfahrtsberechtigten Skoda und fuhr diesem in die Beifahrerseite. An beiden PKW entstand Sachschaden. Zudem wurde der 43-jährige Skoda-Fahrer leichtverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell