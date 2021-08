Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberalba (ots)

In den frühen Mittwochmorgenstunden kam ein 18-jähriger Audi-Fahrer am Ortsausgang von Oberalba aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte in eine Verkehrszählanlage. Der PKW kam erst auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Fahrer wurde durch die Rettungskräfte erstversorgt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille, was eine Sicherstellung des Führerscheins und eine Blutentnahme im Klinikum nach sich zog.

