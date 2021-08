Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeugbrand

Hildburghausen (ots)

Dienstagabend kam sowohl die Polizei als auch die Feuerwehr Hildburghausen bei einem Fahrzeugbrand in der Wiesenstraße in Hildburghausen zum Einsatz. Der auf einem Gelände einer Werkstatt abgestellte Gebrauchtwagen wurde durch den Brand komplett zerstört. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Hildburghäuser Polizei geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

