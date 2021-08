Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit von Montagnacht bis Dienstagnachmittag eine Hauseingangstür in der "Obere Marktstraße" in Hildburghausen aufzubrechen. Dieser Umstand wurde Dienstagabend zur Anzeige gebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Hildburghäuser Polizei unter der Telefonnummer 03685 778-0.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell