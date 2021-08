Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Dieseldiebstahl

Themar (ots)

In der Zeit von Freitagabend bis Montagmorgen entwendeten Unbekannte ca. 50 Liter Diesel aus einem abgestellten LKW. Der LWK stand zur Tatzeit in der Tachbacher Straße in Themar. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 03685 778-0.

