Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Unfall gesucht

Suhl (ots)

Sonntagnachmittag befuhr ein 69-Jähriger gegen 14:00 Uhr mit seinem E-Bike das Löffeltal in Suhl. Er verunfallte auf der Strecke und verletzte sich so, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Wie der Unfall passierte ist derzeit nicht abschließend geklärt. Aus diesem Grund werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

